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ZDF will sich mit Streaming retten

ZDF will sich mit Streaming retten
ZDF-Sendezentrum (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
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Das ZDF plant eine umfassende Strukturreform und will verstärkt auf Streaming setzen – um in Zukunft noch eine Rolle zu spielen. Entsprechende Pläne wurden am Montag auf einer Betriebsversammlung angekündigt, wie aus informierten Kreisen verlautete.

ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten ging dabei intensiv auf einen Rückgang der linearen Fernsehnutzung ein. Drittplattformen und Creator gewännen zunehmend an Bedeutung und erreichten bereits ein vergleichbares Sehvolumen wie das klassische Fernsehen. Dem will das ZDF etwas entgegensetzen und das Streaming-Angebot massiv ausbauen.

Gleichzeitig muss der öffentlich-rechtliche Sender auf die Kosten schauen. Man könne froh sein, wenn es überhaupt noch die üblichen Gebührenerhöhungen gebe, um wenigstens die allgemeine Kostensteigerung auszugleichen, hieß es in der Sitzung.

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