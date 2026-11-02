Brand in Rohr greift von Garage auf Wohnhaus über

In Rohr in Niederbayern hat ein Garagenbrand auf ein Einfamilienhaus übergegriffen. Eine Person wurde leicht verletzt, alle Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Das Feuer brach am 2. November 2026 gegen 10.15 Uhr aus bislang unbekannter Ursache in einer Garage in der Wildenberger Straße aus. Anschließend breitete es sich auf das Wohnhaus aus, das zum Zeitpunkt der Mitteilung noch brannte. Die verletzte Person wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehren aus Neustadt an der Donau, Kelheim, Langquaid, Abensberg, Sandsbach, Obereulenbach, Wildenberg und Rohr waren im Einsatz. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wird nicht von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen. Die Brandermittlungen führt die Kriminalpolizeiinspektion Landshut.

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