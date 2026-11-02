Einbruch in Pfarrkirchen: Polizei sucht Zeugen

Zwischen dem 25. Oktober und dem 1. November 2026 ist in Pfarrkirchen in ein Wohnhaus eingebrochen worden. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Der Sachschaden liegt im niedrigen vierstelligen Eurobereich.

Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude und durchsuchte mutmaßlich mehrere Räume. Die weiteren Ermittlungen hat das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Passau übernommen.

Polizei sucht Zeugen

Die Ermittler bitten insbesondere um Hinweise von Personen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Wittelsbacherstraße, der Graf-von-Gelden-Straße, der Ottostraße oder der Straße „Schifferöd“ verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Passau unter der Telefonnummer 0851/9511-0 entgegen.

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