Bundespolizei nimmt Italiener mit vier Haftbefehlen fest

Bei einer Grenzkontrolle am Übergang Kiefersfelden hat die Bundespolizei einen 41-jährigen Italiener festgenommen, gegen den vier Haftbefehle vorlagen.

Die Beamten kontrollierten am Sonntagmorgen (1. November) die Insassen eines Fernreisebusses auf der Inntalautobahn A93. Bei der Überprüfung im Fahndungssystem stellten sie fest, dass der Mann wegen mehrerer Straftaten gesucht wurde.

Das Amtsgericht Frankfurt hatte den Italiener wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, Urkundenfälschung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verurteilt. Zudem lagen Haftbefehle der Staatsanwaltschaften Hanau wegen Wohnungseinbruchdiebstahls und Würzburg wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls vor.

Einen Teil der Strafen hatte der Mann bereits verbüßt, bevor er nach Italien abgeschoben wurde. Mit seiner Wiedereinreise nach Deutschland wurde laut Bundespolizei die noch offene Haftzeit von rund 41 Monaten fällig. Die Beamten brachten ihn in die Haftanstalt nach Bernau.

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