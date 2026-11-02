Bad Grönenbach: Bundespolizei sucht Fahrer eines Kipplasters

Bei Bad Grönenbach wurde ein für den Bahnbetrieb notwendiges Drahtzugseil beschädigt. Die Bundespolizei sucht Hinweise zu dem vermutlich verantwortlichen Lkw-Fahrer, der den Unfallort unerkannt verlassen haben soll.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, 28. Oktober, gegen 12:55 Uhr nahe dem Haltepunkt Bad Grönenbach in Fahrtrichtung Dietmannsried. Nach ersten Ermittlungen soll ein Lastkraftwagen ein parallel zum Gleis verlaufendes Drahtseil touchiert haben, das dadurch aus der Verankerung gerissen wurde.

Bei dem gesuchten Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen zweiachsigen, grünen Kipplaster mit Zwillingsbereifung und MN-Zulassung. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0831 540798-0.

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