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Bad Grönenbach: Bundespolizei sucht Fahrer eines Kipplasters

Bad Grönenbach: Bundespolizei sucht Fahrer eines Kipplasters
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Bei Bad Grönenbach wurde ein für den Bahnbetrieb notwendiges Drahtzugseil beschädigt. Die Bundespolizei sucht Hinweise zu dem vermutlich verantwortlichen Lkw-Fahrer, der den Unfallort unerkannt verlassen haben soll.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, 28. Oktober, gegen 12:55 Uhr nahe dem Haltepunkt Bad Grönenbach in Fahrtrichtung Dietmannsried. Nach ersten Ermittlungen soll ein Lastkraftwagen ein parallel zum Gleis verlaufendes Drahtseil touchiert haben, das dadurch aus der Verankerung gerissen wurde.

Bei dem gesuchten Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen zweiachsigen, grünen Kipplaster mit Zwillingsbereifung und MN-Zulassung. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0831 540798-0.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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