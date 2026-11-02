Drogen und Waffenattrappe: 32-Jähriger auf A95 in U-Haft

Bei einer Kontrolle auf der A95 bei Ohlstadt haben Beamte rund 300 Gramm Haschisch, 150 Gramm Marihuana, eine täuschend echt aussehende Softair-Waffenattrappe und einen gefälschten Führerschein sichergestellt. Der 32-jährige moldauische Staatsangehörige befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Kontrolle in Richtung München

Beamte der Grenzpolizeiinspektion Murnau kontrollierten in der Nacht auf Samstag, 31. Oktober 2026, gegen 1.15 Uhr einen in Richtung München fahrenden Skoda im Bereich Ohlstadt. Im Fahrzeug fanden sie mehrere Päckchen mit rund 300 Gramm Haschisch und 150 Gramm Marihuana sowie ein täuschend echt aussehendes Softair-Gewehr in Form eines AK47-Sturmgewehrs.

Der 32-Jährige legte außerdem einen gefälschten moldauischen Führerschein vor. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte er nicht nachweisen. Die Beamten nahmen ihn noch vor Ort fest.

Untersuchungshaft angeordnet

Die Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen führte die Ermittlungen anschließend unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II fort. Die Staatsanwaltschaft beantragte beim zuständigen Amtsgericht einen Haftbefehl gegen den 32-Jährigen, der als dringend tatverdächtig gilt.

Noch am 31. Oktober wurde der Mann dem zuständigen Richter vorgeführt. Nach dem Erlass eines Untersuchungshaftbefehls wurde er in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

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