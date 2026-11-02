Einbrüche in Gangkofen und Unterdietfurt: Tresore angegangen

In Gangkofen und Unterdietfurt sind Firmengebäude aufgebrochen worden. Die bislang unbekannten Täter gingen jeweils mit einem Winkelschleifer Tresore an.

Die Einbrüche ereigneten sich nach den bisherigen Erkenntnissen zwischen Samstagmittag, 31. Oktober 2026, und Montagmorgen, 2. November 2026. In Unterdietfurt drangen die Täter gewaltsam in ein Firmengebäude ein, öffneten dort einen Tresor und entwendeten Bargeld im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Auch in Gangkofen verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu einem Firmengebäude. In einem Büroraum gingen sie einen Tresor mit einem Winkelschleifer an. Der Beuteschaden beläuft sich auch dort auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag.

In beiden Fällen entstand erheblicher Sachschaden. Wie hoch dieser genau ist, steht bislang noch nicht fest. Ob die Einbrüche zusammenhängen, wird derzeit geprüft. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Passau.

Polizei sucht Zeugen

Die Ermittler bitten um Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen. Gesucht werden insbesondere Personen, die im Bereich der Industriestraße oder der Landshuter Straße in Gangkofen sowie im Bereich des Dorfplatzes oder der Öttinger Straße in Unterdietfurt Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Passau unter der Telefonnummer 0851/9511-0 entgegen.

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