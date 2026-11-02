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Brand in leerstehendem Gebäude in Aichach: Polizei ermittelt

Brand in leerstehendem Gebäude in Aichach: Polizei ermittelt
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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In Aichach hat am Samstagabend ein leerstehendes Gebäude in der Schrobenhausener Straße gebrannt. Verletzt wurde niemand.

Das Feuer brach am 31. Oktober gegen 20.45 Uhr aus. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauerten bis etwa 23 Uhr. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde zwischenzeitlich eine Warnung über die Warn-App NINA veranlasst.

Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Die Höhe des entstandenen Sachschadens und die Ursache des Feuers sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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