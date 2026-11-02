Täter bricht in Tankstelle ein und scheitert an zweiter

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstagmorgen, 31. Oktober, in Regensburg eine Tankstelle überfallen und ist beim Versuch gescheitert, in eine zweite einzudringen. Es entstand ein Sach- und Entwendungsschaden von mehreren tausend Euro.

Gegen 5.27 Uhr beschädigte der Unbekannte an einer Tankstelle in der Donaustaufer Straße mit einem Gegenstand die Glasfront. Er durchbrach die Scheibe jedoch nicht. Gestohlen wurde nichts, der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Tabakprodukte aus Verkaufsraum gestohlen

Nur kurze Zeit später, gegen 5.48 Uhr, durchbrach ein bislang unbekannter Täter die Glasfront einer Tankstelle in der Nordgaustraße. Er gelangte in den Verkaufsbereich und entwendete mehrere Tabakprodukte im Wert von mehreren hundert Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Einen möglichen Zusammenhang zwischen den beiden Taten prüfen die Ermittler.

Der Unbekannte führte ein Fahrrad, einen grauen oder grünen Rucksack, einen hellen Stoffbeutel oder eine Mülltüte sowie eine Umhängetasche mit schwarzem Riemen und weißer Aufschrift mit. Er trug dunkle Jeans, eine dunkle Jacke und dunkle Schuhe mit heller Sohle.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg bittet Zeugen, die in den frühen Morgenstunden im Bereich der Donaustaufer Straße oder der Nordgaustraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Unbekannten geben können, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Weitere Polizeimeldungen aus dieser Region Polizeipräsidium Oberpfalz