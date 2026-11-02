Pforzen: Zwei Schwerverletzte nach Frontalcrash auf St 2015

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Staatsstraße 2015 zwischen Pforzen und Schlingen sind am Montag, 2. November 2026, zwei Menschen schwer verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich gegen 13.45 Uhr. Nach bisherigem Ermittlungsstand war ein 90-jähriger Autofahrer in Richtung Kaufbeuren unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er frontal mit dem Pkw einer 59-jährigen Frau.

Beide Personen wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und von den Feuerwehren Pforzen und Obergermaringen befreit. Anschließend kamen sie mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Neben dem Rettungsdienst waren auch zwei Rettungshubschrauber sowie mehrere Beamte der Polizeiinspektionen Kaufbeuren und Bad Wörishofen im Einsatz.

An beiden Autos entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme war die Staatsstraße mehr als zwei Stunden vollständig gesperrt. Die Polizeiinspektion Kaufbeuren ermittelt zum Unfallhergang.

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