True Crime-Gewinnspiel: Dr. Michael Tsokos bringt die Faszination Rechtsmedizin in die Olympiahalle

PHÄNOMEN FORENSISCH – die spektakuläre Live Show und lange erwartete Fortsetzung des Mega-Erfolgs FASZINATION RECHTSMEDIZIN mit vielen neuen spannenden Fällen von Deutschlands Rechtsmediziner Nr. 1: Prof. Dr. Michael Tsokos.

Prof. Dr. Michael Tsokos, seit 30 Jahren Rechtsmediziner, ist als forensischer Experte im In- und Ausland tätig. Anhand von unzähligen Fallbeispielen mit einzigartigem Fotomaterial und den rechtsmedizinischen Hintergründen, die in kurzweiliger und allgemeinverständlicher Form präsentiert werden, nimmt Prof. Dr. Michael Tsokos seine Zuschauer in dieser ca. 120minütigen Veranstaltung mit zu seinen Anfängen in der Rechtsmedizin, zu spannenden Auslandseinsätzen wie u.a. seine Identifizierungsmission im Kosovo 1999 nach dem Jugoslawienkrieg für das Internationale Kriegsverbrechertribunal in Den Haag oder seine Identifizierung der Tsunami-Opfer in Südostasien 2004/2005, die Untersuchung des mysteriösen Todes eines brasilianischen Models in Santiago de Chile 2021 sowie weitere unglaubliche Fälle, die den Zuschauern schier den Atem rauben werden.

Rechtsmedizinische Insights von dem Mann, der alle diese Fälle selbst untersucht hat. True Crime, wie es ihn nirgendwo sonst zu sehen und zu hören gibt!

Wem FASZINATION RECHTSMEDIZIN gefallen hat, der wird PHÄNOMEN FORENSIK – Faszination Rechtsmedizin 2.0 lieben. Und für alle, die Prof. Tsokos zum ersten Mal besuchen: hier geht es rechtsmedizinisch zur Sache, das ist nichts für schwache Nerven, Empfehlung ab 16 Jahre!

DR. MICHAEL TSOKOS

Phänomen Forensik – Faszination Rechtsmedizin 2.0

15. Dezember 2026

München OLYMPIAHALLE

Einlass: 18:30 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr

Preis: 51,35 € – 74,35 € (Inklusive Vorverkaufsgebühr)

Altersempfehlung ab 16 Jahren!

Wir verlosen 2×4 Tickets für einen spannenden Abend mit Freunden bei Dr. Michael Tsokos

Wie können Sie gewinnen?

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3. Vielleicht der glückliche Gewinner sein!

* Gültigkeit der Tickets in der Saison 2026

Das Gewinnspiel läuft bis 15.November 2026 um 21:00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Den Gewinner werden wir über Facebook benachrichtigen. Bitte prüfen Sie dazu auch regelmäßig den Ordner „Sonstige Nachrichten“ in Ihrem Posteingang. Zu unseren Teilnahmebedingungen gehts hier. Das Gewinnspiel wird von einem Gewinnspielpartner unterstützt.

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