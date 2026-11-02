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Rehlinger kritisiert Reiches Spritpreisdeckel-Entwurf scharf

Rehlinger kritisiert Reiches Spritpreisdeckel-Entwurf scharf
Anke Rehlinger (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
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Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) übt scharfe Kritik am Gesetzesentwurf von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) für eine Deckelung der Spritpreise. “Der vorliegende Entwurf ist ein Spritpreisdeckel-Verhinderungsgesetz”, sagte Rehlinger dem “Tagesspiegel”.

Wenn “unzulässige Preisanstiege erst drei Wochen andauern” sollten, bevor Reiche handle, sei “niemandem geholfen”, so die saarländische Ministerpräsidentin weiter. Es entspreche außerdem nicht dem Vorbild Luxemburgs und Belgiens, wie es in der Bundesregierung vereinbart worden sei. “Ministerin Reiche will offensichtlich keine Entlastung der deutschen Autofahrer”, so die SPD-Politikerin.

Mehr zum Thema: Energieökonomin kritisiert geplanten Spritpreisdeckel · Gesetzentwurf für Spritpreisdeckel enthält diverse Ausnahmen

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