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Vermisster 48-Jähriger aus Passau wohlbehalten gefunden

Vermisster 48-Jähriger aus Passau wohlbehalten gefunden
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Ein seit dem 1. November vermisster 48-Jähriger aus Passau ist am Montagnachmittag wohlbehalten wieder aufgefunden worden.

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mann ist damit beendet. Das Polizeipräsidium Niederbayern und die Polizeiinspektion Passau danken den Medien für ihre Unterstützung bei der Suche.

Die Polizei bittet darum, die veröffentlichten Personendaten des Vermissten sowie die dazugehörigen Lichtbilder aus den EDV-Systemen zu löschen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Mehr zum Thema: Vermisster 65-Jähriger aus Nürnberg wohlbehalten angetroffen · Passau: Haftbefehl nach Fund mutmaßlich gestohlener Waren

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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