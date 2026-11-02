Vermisster 65-Jähriger aus Nürnberg wohlbehalten angetroffen

Der seit dem 7. Oktober vermisste 65-jährige Günther H. aus dem Nürnberger Stadtteil Werderau ist wohlbehalten angetroffen worden.

Die Polizei fand ihn am Sonntag, 1. November 2026. Die Öffentlichkeitsfahndung wird widerrufen.

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