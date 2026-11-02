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Dax startet leicht im Minus – Ölpreis sinkt

Dax startet leicht im Minus – Ölpreis sinkt
Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
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Der Dax ist am Montag mit leichten Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.790 Punkten berechnet und damit 0,1 Prozent unter dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten Symrise, Infineon und Zalando, am Ende Bayer, die Deutsche Telekom und Rheinmetall.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen stärker: Ein Euro kostete 1,1200 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8929 Euro zu haben.

Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 109,70 US-Dollar, das waren 3,76 Dollar oder 3,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

“Der Ölpreis fällt zum Wochenstart. Berichte, dass Donald Trump zunächst den Weg der Diplomatie favorisieren will, kommen an den Börsen gut an”, sagte Thomas Altmann von QC Partners. Und ein fallender Ölpreis habe positive Auswirkungen auf weitere Assetklassen. “Insbesondere der Aktienmarkt reagiert mit steigenden Kursen. Die Gefahr eines erneuten US-Militärschlags ist zwar längst nicht vom Tisch. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass dieser unmittelbar nach den Midterms erfolgt, ist deutlich gesunken.”

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