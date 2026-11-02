Arbeitslosenquote im Landkreis Augsburg sinkt auf 3,4 Prozent

Im Oktober 2026 waren im Landkreis Augsburg 5.165 Personen arbeitslos gemeldet – 197 weniger als im Vormonat September.

Die Arbeitslosenquote lag bei 3,4 Prozent und sank damit gegenüber September um 0,2 Prozent.

Landrat Martin Sailer bewertet die Entwicklung trotz allgemeinwirtschaftlicher Herausforderungen positiv: „Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass sich der Arbeitsmarkt im Landkreis Augsburg trotz allgemeinwirtschaftlicher Herausforderungen weiterhin auf einem soliden Niveau hält.“