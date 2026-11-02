WirtschaftLandkreis Augsburg

Arbeitslosenquote im Landkreis Augsburg sinkt auf 3,4 Prozent

Arbeitslosenquote im Landkreis Augsburg sinkt auf 3,4 Prozent
Symbolbild, KI-generiert
Presse Augsburg
Presse Augsburg
0 Minuten Lesezeit

Im Oktober 2026 waren im Landkreis Augsburg 5.165 Personen arbeitslos gemeldet – 197 weniger als im Vormonat September.

Die Arbeitslosenquote lag bei 3,4 Prozent und sank damit gegenüber September um 0,2 Prozent.

Landrat Martin Sailer bewertet die Entwicklung trotz allgemeinwirtschaftlicher Herausforderungen positiv: „Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass sich der Arbeitsmarkt im Landkreis Augsburg trotz allgemeinwirtschaftlicher Herausforderungen weiterhin auf einem soliden Niveau hält.“

Ereignisort

Auf der Nachrichtenkarte anzeigen Die Ereignisorte werden teilweise mithilfe künstlicher Intelligenz ermittelt. Die angezeigten Positionen können ungenau oder fehlerhaft sein.

Hollaria eröffnet Faschingssaison 2026/27 mit „Wüstenzauber“
A8: Polizei lädt Medien zur „Truck & Bus“-Kontrolle ein
Polizeibericht Augsburg und Region vom 2. November 2026
Unbekannte schlagen Seitenfenster der Sparkasse in Diedorf ein
Vier THA-Teams beim Funkenwerk Award 2026 ausgezeichnet
GETAGGT:
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonPresse Augsburg
Folgen
Der Newsdesk von Presse Augsburg veröffentlicht aktuelle Nachrichten aus Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern. Die Redaktion berichtet unter anderem über regionale Ereignisse, Polizei und Blaulicht, Politik, Wirtschaft, Verkehr, Kultur und Sport.

Folgen Sie uns