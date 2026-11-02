Arbeitslosenquote im Landkreis Augsburg sinkt auf 3,4 Prozent

Im Oktober 2026 waren im Landkreis Augsburg 5.165 Personen arbeitslos gemeldet – 197 weniger als im Vormonat September.
Die Arbeitslosenquote lag bei 3,4 Prozent und sank damit gegenüber September um 0,2 Prozent.
Landrat Martin Sailer bewertet die Entwicklung trotz allgemeinwirtschaftlicher Herausforderungen positiv: „Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass sich der Arbeitsmarkt im Landkreis Augsburg trotz allgemeinwirtschaftlicher Herausforderungen weiterhin auf einem soliden Niveau hält.“
Ereignisort
Auf der Nachrichtenkarte anzeigen Die Ereignisorte werden teilweise mithilfe künstlicher Intelligenz ermittelt. Die angezeigten Positionen können ungenau oder fehlerhaft sein.