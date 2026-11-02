BG Leistershofen/Stadtbergen unterliegt Dresden Titans knapp

Nach vier Siegen in Serie musste die BG Leitershofen/Stadtbergen in der BARMER 2. Basketball Bundesliga wieder eine Niederlage hinnehmen. Gegen die Dresden Titans lieferten sich die Kangaroos vor rund 600 Zuschauern ein enges Duell, mussten sich am Ende aber mit 73:77 (35:40) geschlagen geben. Mit 8:4 Punkten bleibt das Team im oberen Tabellenmittelfeld.

Von Beginn an prägten die Abwehrreihen das Geschehen. Nach einem ausgeglichenen ersten Viertel (15:15) setzten sich die Gäste zwischenzeitlich auf sieben Punkte ab. Leitershofen gelang es zunächst nicht, den Rückstand aufzuholen. Zur Halbzeit lagen die Kangaroos mit fünf Zählern zurück.

Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Gastgeber und kamen mit einem 7:0-Lauf zurück. Ein Dreier von Bobby Williams brachte in der 24. Minute die erste Führung seit längerer Zeit (42:40). In der Folge wechselte die Führung mehrfach. Mit einem knappen 60:58 ging die BG in den Schlussabschnitt.

Dresden entscheidet die Schlussphase für sich

Auch im letzten Viertel blieb die Begegnung umkämpft. Die Kangaroos fanden auf die zwischenzeitliche Führung der Sachsen Antworten und hielten die Partie bis in die Schlussminute offen. Dort zeigte sich Dresden jedoch etwas abgeklärter. Nach einem taktischen Foul abseits des Balles bekam Leitershofen noch einmal die Chance, das Spiel zu drehen. Die beiden fälligen Freiwürfe fanden jedoch nicht ihr Ziel. Die routinierten Gäste brachten den knappen Vorsprung anschließend über die Zeit.

Ein Blick auf die Statistik unterstreicht, wie eng die Partie war: Bei den Zweipunktewürfen lagen beide Teams gleichauf, auch bei Rebounds und Ballverlusten gab es kaum Unterschiede. Dresden traf lediglich einen Dreier mehr und verwandelte einen Freiwurf zusätzlich. Am Ende gab diese kleine Differenz den Ausschlag.

Nächstes Heimspiel gegen Langen

Trotz der Niederlage zeigte die BG erneut eine starke Leistung. Nun gilt es, die nächste Gelegenheit zu nutzen: Am kommenden Samstag empfangen die Kangaroos den TV Langen. Mit einem Heimsieg wollen sie den Anschluss an die Spitzengruppe halten.