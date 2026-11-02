Bischof ernennt neue Dekane für Augsburg-Land und Schwabmünchen

Dr. Markus Schrom übernimmt das Dekanat Schwabmünchen, Dr. Florian Kolbinger die Leitung des Dekanats Augsburg-Land. Bischof Dr. Bertram Meier hat beide Geistlichen zunächst für sechs Jahre ernannt. Ihre Amtszeit begann am 1. November.

Schrom ist leitender Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Fischach und war seit 2022 bereits Prodekan im Dekanat Schwabmünchen. Kolbinger leitet die Pfarreiengemeinschaft Dinkelscherben und arbeitet zudem als Lehrbeauftragter für Fundamentaltheologie an der Universität Augsburg.

Meier bezeichnete das Dekanenamt als „unverzichtbares Bindeglied zwischen der Kirche vor Ort und der Bistumsleitung“. Generalvikar Msgr. Dr. Wolfgang Hacker bat die Pfarreien sowie die pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um Unterstützung für die neuen Dekane.

Erfahrungen in Seelsorge und Wissenschaft

Der 1973 in Marktoberdorf geborene Markus Schrom arbeitete zunächst als Kommunikationselektroniker. Über den zweiten Bildungsweg studierte er in Augsburg und Benediktbeuern Theologie und Philosophie. 2010 promovierte er im Fach Dogmatik, 2011 wurde er zum Priester geweiht. Nach Kaplansstellen in Augsburg und Neuburg übernahm er 2015 die Leitung der Pfarreiengemeinschaft Am Kobel. Seit 2019 ist er leitender Pfarrer in Fischach.

Florian Kolbinger wurde 1969 in Augsburg geboren und studierte Mathematik sowie Theologie in Augsburg und München. Nach seiner Priesterweihe 2009 war er drei Jahre Kaplan in Kempten und schloss 2011 seine Studien mit einer Dissertation im Bereich der Theologiegeschichte ab. Von 2012 bis 2016 leitete er die Pfarreiengemeinschaft Rain. Anschließend wurde er für eine Habilitation freigestellt und war während dieser Zeit auch als Priester zur Mithilfe in Dasing tätig. Seit 2021 steht er an der Spitze der Pfarreiengemeinschaft Dinkelscherben.

Größe der beiden Dekanate

Zum Dekanat Augsburg-Land gehören elf Pfarreiengemeinschaften mit 54 Pfarreien sowie zwölf Einzelpfarreien. Dort leben mehr als 70.000 Katholikinnen und Katholiken. Das Dekanat Schwabmünchen umfasst sieben Pfarreiengemeinschaften mit 33 Pfarreien und eine Einzelpfarrei. Ihm gehören rund 48.000 katholische Gläubige an.