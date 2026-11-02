ECDC Memmingen mit klarer Heimniederlage gegen Weiden: Indians verlieren 4:7

Einen bitteren Abend erlebte der ECDC Memmingen im letzten Heimspiel vor der Deutschland-Cup-Pause. Gegen die Blue Devils Weiden kassierten die Indians eine deutliche 4:7-Niederlage. Bereits nach 40 Minuten lagen die Gastgeber mit 1:7 zurück. Nun steht zunächst die Länderspielpause an.

Nach dem Auswärtssieg in Regensburg wollten die Memminger gegen Weiden das perfekte Sechs-Punkte-Wochenende schaffen. Doch daraus wurde nichts. Die Gäste erwischten den besseren Start und stellten durch Michael Regush, Benedikt Jiranek und Jordan Knackstedt früh auf 3:0. Auch eine Auszeit von Indians-Trainer Daniel Huhn brachte keine Wende. Noch vor der ersten Pause erhöhte Niklas Postel auf 4:0.

Auch im zweiten Drittel fanden die Maustädter kaum Zugriff auf die Partie. Brayden Tracey traf bereits 20 Sekunden nach Wiederbeginn und legte später in Überzahl seinen zweiten Treffer nach. Charlie Jahnke erhöhte sogar auf 7:0. Marvin Schmid gelang zumindest noch vor der zweiten Pause der Memminger Ehrentreffer.

Indians betreiben Ergebniskosmetik

Im Schlussabschnitt zeigten die Gastgeber zumindest noch eine Reaktion und verkürzten den Rückstand. Dominik Meisinger, Simon Thiel in doppelter Überzahl und Kevin Wall im Powerplay sorgten für die weiteren Memminger Treffer. Am deutlichen 4:7 änderte das allerdings nichts. Weiden nahm verdient drei Punkte aus der KUTTER-Arena mit. Die Allgäuer rutschen dadurch auf Rang 11 ab.

Huhn fordert schnelle Aufarbeitung

Indians-Trainer Daniel Huhn wollte die Niederlage schnell abhaken: „Ich denke wir können auf ein erstes Viertel zurückblicken, wo wir für einen Aufsteiger im Soll sind. Wir haben einige Punkte einfahren können. Einen Abend wie heute müssen wir schnell abhaken. Wir werden nun drei Tage noch hart trainieren, dann haben sich die Jungs eine Pause auch verdient.“

Nach der Deutschland-Cup-Pause geht es für den ECDC am Freitag, 13. November, mit einem Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG weiter. Zwei Tage später steht die Auswärtspartie in Freiburg auf dem Programm. Eintrittskarten für die Memminger Heimspiele im November sind bereits im Vorverkauf erhältlich.