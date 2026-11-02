Einbruch in Ringsee: Schmuck und Werkzeug gestohlen

In Ingolstadt-Ringsee sind ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus eingebrochen und haben unter anderem Schmuck, Werkzeug und Haushaltsutensilien gestohlen.

Die Bewohner waren verreist und bemerkten den Einbruch nach ihrer Rückkehr. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter durch das Aufhebeln der Haustür Zugang zu dem Gebäude und durchsuchten mehrere Zimmer nach Beute.

Die Tat ereignete sich vermutlich zwischen dem 29. Oktober 2026, 13 Uhr, und dem 30. Oktober 2026, 14 Uhr. Der Entwendungsschaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren vierstelligen Bereich. Zudem entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise. Verdächtige Wahrnehmungen können unter der Telefonnummer 0841/9343-0 gemeldet werden.

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