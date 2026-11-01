Einbruch in Gallmersgarten: Täter flieht mit Schmuck

In Gallmersgarten brach am Freitagabend (30. Oktober 2026) ein Unbekannter in ein Wohnhaus ein und flüchtete durch ein Fenster im ersten Obergeschoss.

Gegen 18:20 Uhr hörten die Bewohner des Hauses in der Wassergasse verdächtige Geräusche. Bei der Nachschau bemerkten sie den Unbekannten im Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete er Schmuck aus dem Schlafzimmer. Der Wert ist noch nicht bekannt.

Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen blieb ohne Erfolg. Der Kriminaldauerdienst sicherte vor Ort Spuren. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei.

Die Polizei bittet Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

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