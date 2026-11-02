Dietenhofen: 91-Jähriger übergibt Geld und Waffen an Betrüger

Ein 91-Jähriger hat in Dietenhofen rund 2000 Euro und zwei Waffen an einen vermeintlichen Kriminalbeamten übergeben. Die Kriminalpolizei sucht mithilfe einer Überwachungsaufnahme nach dem bislang unbekannten Abholer.

Der Mann erhielt am Samstag, 8. August 2026, in den Abendstunden zunächst einen Anruf eines vermeintlichen Bankmitarbeiters. Dieser behauptete, dass es in Dietenhofen Einbrüche gegeben habe und das Konto des 91-Jährigen in Gefahr sei.

Kurz darauf meldete sich ein weiterer Mann, der sich als Kriminalbeamter ausgab. Er erkundigte sich nach dem Inhalt des Tresors. Der 91-Jährige gab daraufhin an, dass sich darin Bargeld und zwei legal in seinem Besitz befindliche Waffen befänden.

Wenig später nahm ein bislang unbekannter Mann an der Haustür rund 2000 Euro Bargeld sowie die beiden Waffen entgegen. Eine Überwachungskamera zeichnete die Abholung auf. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise zur Identität des Mannes.

Wer Angaben zu der Person auf der Videoaufzeichnung machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

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