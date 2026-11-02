Unbekannte schlagen Seitenfenster der Sparkasse in Diedorf ein

In Diedorf hat die Polizei nach einem Einbruchsalarm ein eingeschlagenes Seitenfenster an der Sparkasse entdeckt.

Eingeschlagenes Fenster an der Sparkasse

Der Einbruchsalarm für die Sparkasse in der Gewerbestraße 5a in Diedorf ging am Sonntag, 1. November 2026, kurz nach Mitternacht ein. Einsatzkräfte stellten vor Ort ein eingeschlagenes Seitenfenster fest. Die anschließende Absuche des Gebäudes und der Umgebung mit starken Polizeikräften blieb ohne Ergebnis.

Vermutlich wollten sich unbekannte Täter Zugang zu den Tresorräumen verschaffen. Diese wurden augenscheinlich jedoch nicht angegangen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.