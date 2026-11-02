Augsburg-Lechhausen: Roter Pkw flüchtet nach Unfall mit Linienbus

Bei einer Gefahrenbremsung eines Linienbusses in Augsburg-Lechhausen ist eine 73-jährige Frau leicht verletzt worden. Der mutmaßlich unfallbeteiligte Fahrer eines roten Pkw flüchtete.

Der Unfall ereignete sich am Samstag, 31. Oktober 2026, gegen 13.15 Uhr an der Kreuzung Kantstraße/Neuburger Straße. Ein 64-jähriger Busfahrer war stadtauswärts unterwegs und wechselte wegen eines haltenden Postfahrzeugs auf den linken Fahrstreifen. Ein Pkw, der von der Kantstraße in die Neuburger Straße fuhr, missachtete dabei die Vorfahrt des Linienbusses.

Der Busfahrer leitete eine Gefahrenbremsung ein. Dadurch stürzte die 73-Jährige im Bus und verletzte sich leicht. Der oder die bislang unbekannte Pkw-Fahrer beziehungsweise -Fahrerin entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die gesetzlichen Pflichten zu kümmern. Zeugen beschrieben das Fahrzeug als roten Pkw.

Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall sowie Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

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