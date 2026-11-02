Drei alkoholisierte Zweiradfahrer in Augsburg gestoppt

Bei Kontrollen in der Augsburger Innenstadt und in Lechhausen hat die Polizei drei alkoholisierte Zweiradfahrer aus dem Verkehr gezogen. Ein Radfahrer stürzte beim Anhalten.

Mehr als 2,1 Promille bei gestürztem Radfahrer

In der Friedberger Straße kontrollierten Beamte am Samstag, 31. Oktober 2026, gegen 1.45 Uhr einen 28-Jährigen auf einem Fahrrad. Der Mann fuhr in auffälligen Schlangenlinien und stürzte beim Anhalten alkoholbedingt. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 2,1 Promille. Die Polizei unterband die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutentnahme.

Ebenfalls am Samstag stoppten Einsatzkräfte gegen 2.15 Uhr in der Blücherstraße in Lechhausen einen 23-Jährigen auf einem E-Scooter. Bei ihm wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt, der Atemalkoholtest ergab mehr als 1,4 Promille. Die Weiterfahrt wurde verhindert, eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein sichergestellt.

Am Sonntag, 1. November, kontrollierte die Polizei gegen 4.45 Uhr in der Konrad-Adenauer-Allee in der Innenstadt einen weiteren 23-jährigen E-Scooter-Fahrer. Die Beamten stellten deutliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen fest. Der Atemalkoholtest ergab mehr als 1,7 Promille. Auch in diesem Fall unterbanden die Beamten die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

In allen drei Fällen ermittelt die Polizei wegen Trunkenheit im Verkehr. Der Radfahrer besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Der E-Scooter-Fahrer aus Lechhausen hat die polnische und deutsche Staatsangehörigkeit, der andere 23-Jährige die spanische.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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