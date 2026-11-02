Unbekannter verletzt Polizisten mit Böller in Augsburg

Ein 31-jähriger Polizeibeamter ist am Sonntagabend in Augsburg-Kriegshaber durch einen Böller leicht verletzt worden. Der bislang unbekannte Täter entfernte sich anschließend mit einem E-Scooter.

Die Polizeibeamten waren gegen 19 Uhr im Begriff, mit ihrem Streifenwagen das Einfahrtstor der Polizeiinspektion Augsburg West in der Reeseallee zu passieren. Dafür öffnete der 31-jährige Fahrer das Autofenster. In diesem Moment warf der Unbekannte einen Böller in Richtung des Streifenwagens. Der Böller detonierte neben dem geöffneten Fenster. Der Beamte erlitt ein Knalltrauma, konnte seinen Dienst aber fortsetzen.

Polizei sucht Zeugen

Der bislang unbekannte Täter entfernte sich anschließend mit einem E-Scooter in Richtung Carl-Schurz-Straße. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, gefährlicher Körperverletzung und versuchter Sachbeschädigung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

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