Unbekannte zünden Zeitungspakete in Augsburg-Göggingen an

In Augsburg-Göggingen haben Unbekannte zwei zur Auslieferung bereitgelegte Zeitungspakete angezündet. Dabei entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich.

Die Zeitungen lagen am Samstag, 31. Oktober 2026, zwischen 21 und 22 Uhr vor der Haustür eines Zeitungsausträgers in der Heinrich-Böll-Straße. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter legten sie auf die Straße und zündeten sie dort an.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

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