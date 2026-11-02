Polizei Schwaben-NordAugsburg Stadt

Unbekannte zünden Zeitungspakete in Augsburg-Göggingen an

Unbekannte zünden Zeitungspakete in Augsburg-Göggingen an
Symbolbild
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

In Augsburg-Göggingen haben Unbekannte zwei zur Auslieferung bereitgelegte Zeitungspakete angezündet. Dabei entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich.

Die Zeitungen lagen am Samstag, 31. Oktober 2026, zwischen 21 und 22 Uhr vor der Haustür eines Zeitungsausträgers in der Heinrich-Böll-Straße. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter legten sie auf die Straße und zündeten sie dort an.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

- Anzeige -

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Mehr zum Thema: Unbekannte beschmieren Fassaden und Kästen in Coburg

Weitere Polizeimeldungen aus dieser RegionPolizei Augsburg / Schwaben Nord

Ereignisort

Auf der Nachrichtenkarte anzeigen Die Ereignisorte werden teilweise mithilfe künstlicher Intelligenz ermittelt. Die angezeigten Positionen können ungenau oder fehlerhaft sein.

Festvortrag in Augsburg: Horst Bredekamp über Michelangelo
72 Ateliers zeigen beim Textilmarkt im tim Kunst und Handwerk
EU zeichnet PATRIZIA-Berufsschule in Ruanda aus
Hollaria eröffnet Faschingssaison 2026/27 mit „Wüstenzauber“
Augsburg-Lechhausen: Roter Pkw flüchtet nach Unfall mit Linienbus
GETAGGT:
Diesen Artikel teilen
VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

Folgen Sie uns