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A8: Polizei lädt Medien zur „Truck & Bus“-Kontrolle ein

A8: Polizei lädt Medien zur „Truck & Bus“-Kontrolle ein
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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Am Dienstag, 17. November, findet auf der A8 eine stationäre Verkehrskontrolle der Autobahnpolizeistation Gersthofen statt. Medienvertreter können der Kontrolle nach vorheriger Anmeldung beiwohnen.

Im Mittelpunkt steht die europaweite Schwerpunktaktion „Truck & Bus“. Dabei überwacht die Polizei den straßengebundenen und in der Regel gewerblichen Transport von Gütern und Personen mit schweren Nutzfahrzeugen.

Anmeldung erforderlich

Eine vorherige Anmeldung bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Nord ist zwingend erforderlich. Interessierte Medienvertreter können sich telefonisch unter 0821/323-1014 oder per E-Mail an pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de anmelden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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