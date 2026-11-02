A8: Polizei lädt Medien zur „Truck & Bus“-Kontrolle ein

Am Dienstag, 17. November, findet auf der A8 eine stationäre Verkehrskontrolle der Autobahnpolizeistation Gersthofen statt. Medienvertreter können der Kontrolle nach vorheriger Anmeldung beiwohnen.

Im Mittelpunkt steht die europaweite Schwerpunktaktion „Truck & Bus“. Dabei überwacht die Polizei den straßengebundenen und in der Regel gewerblichen Transport von Gütern und Personen mit schweren Nutzfahrzeugen.

Anmeldung erforderlich

Eine vorherige Anmeldung bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Nord ist zwingend erforderlich. Interessierte Medienvertreter können sich telefonisch unter 0821/323-1014 oder per E-Mail an pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de anmelden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.