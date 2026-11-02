Hollaria eröffnet Faschingssaison 2026/27 mit „Wüstenzauber“

Die Hollaria Augsburg eröffnet am Samstag, 14. November 2026, in der City-Galerie Augsburg die neue Faschingssaison. Von 13 bis 17 Uhr präsentiert die Faschingsgesellschaft ihr Motto „Wüstenzauber“ und stellt die neuen Prinzenpaare für 2027 vor.

Zum Auftakt zeigen die Kinder- und Jugendgarde sowie die Showtanzgruppe noch einmal ihr Programm „Vamos a España“. Außerdem werden die bisherigen Prinzenpaare verabschiedet. Die neuen Regenten der Saison 2026/2027 haben an diesem Tag ihren ersten öffentlichen Auftritt.

Im Mittelpunkt des neuen Mottos stehen tänzerische Bilder rund um goldenen Sand, flirrende Luft und geheimnisvolle Oasen. Neben den Auftritten der Hollaria sind Gastbeiträge der KC-Crew, von Gockolores Showtanz aus Jettingen, der Tanzgruppe Emotion aus Gersthofen und den Magic Diamonds aus Mering geplant.

Programm in der City-Galerie Augsburg

Den Auftakt bilden um 13 Uhr die Begrüßung und die Verabschiedung der Prinzenpaare mit der Hollaria-Kinder- und Jugendgarde. Um 13.45 Uhr folgt die Showtanzgruppe mit „Vamos a España“.

Um 14.30 Uhr tritt die KC-Crew auf. Danach folgen um 15 Uhr Gockolores Showtanz aus Jettingen, um 15.30 Uhr die Tanzgruppe Emotion aus Gersthofen und um 16 Uhr die Magic Diamonds aus Mering.

Um 16.30 Uhr werden das Motto „Wüstenzauber“ sowie die neuen kleinen und großen Prinzenpaare für 2027 vorgestellt.