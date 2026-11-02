72 Ateliers zeigen beim Textilmarkt im tim Kunst und Handwerk

Beim Textilmarkt im Staatlichen Textil- und Industriemuseum Augsburg (tim) präsentieren am 21. und 22. November 2026 insgesamt 72 Ateliers Kunst, Design und textiles Handwerk.

Mode, Heimtextilien und Schmuck

In den historischen Hallen der ehemaligen Augsburger Kammgarnspinnerei zeigen die Aussteller individuelle Kleidung, Hüte, Heimtextilien, Lederwaren und Schmuck. Ergänzt wird das Marktangebot durch künstlerische Objekte und Installationen.

Im Foyer ist die Ausstellung „Dipdii Textiles: Sustainable Beauty“ mit textilen Unikaten aus Bangladesch zu sehen. Im Medienraum werden Objekte, Kostüme, Fotos und Filme der Kostüm- und Bühnenbildnerin, Modedesignerin und Performerin Sabine von Oettingen gezeigt.

Im „Schwarzen Raum“ präsentiert das tim Papierkörper und Drahtstrukturen von Verena Friedrich sowie die Installation „Spiel der Lebensräder“ von Sabina Schwaar.

Workshops im Augsburger Textilmuseum

Bei Mitmachvorführungen und Workshops können Besucher selbst kreativ werden. Der Textilmarkt findet am Samstag, 21. November, und Sonntag, 22. November 2026, jeweils von 9 bis 18 Uhr im tim, Provinostraße 46, 86153 Augsburg, statt. Der Eintritt zum Markt ist frei.