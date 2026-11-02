EU zeichnet PATRIZIA-Berufsschule in Ruanda aus

Die von der Augsburger PATRIZIA Foundation geförderte Berufsschule in Ntarama ist mit dem EU-Qualitätszertifikat „Committed to Excellence“ ausgezeichnet worden. Dort werden inzwischen auch Fachkräfte für erneuerbare Energien ausgebildet.

Verliehen wurde das Zertifikat von der European Training Foundation (ETF), einer Agentur der Europäischen Union. Die Schule in Ntarama gehört damit zu drei Bildungsstätten in Afrika, die 2026 ausgezeichnet wurden. Für die Zertifizierung überprüfte sie ihre Arbeit anhand von 23 internationalen Qualitätskriterien und entwickelte daraus einen Plan für die weitere Entwicklung.

Ausbildung für Ruandas Energieversorgung

In Ntarama hat der erste staatlich anerkannte Ausbildungsgang „Renewable Energy“ in Ruanda mit 20 Schülerinnen und Schülern begonnen. Die Ausbildung vermittelt Kenntnisse in der Planung, Installation und Wartung von Solaranlagen. Der Aufbau des Fachbereichs für erneuerbare Energien wird zusätzlich von der Volkswagen Belegschaftsstiftung gefördert.

Ruanda will bis 2029 alle Haushalte mit Strom versorgen. Bereits heute bezieht rund jeder vierte Haushalt seinen Strom aus Solaranlagen und anderen netzunabhängigen Systemen. Im Distrikt Bugesera, in dem die Schule liegt, beträgt der Anteil 27 Prozent.

Die PATRIZIA Foundation aus Augsburg unterstützt die Schule seit 2008. Nach Angaben der Stiftung haben dort inzwischen rund 2.500 junge Menschen eine Berufsausbildung erhalten. Das Ausbildungsangebot wurde in den vergangenen Jahren außerdem um ein Digitalisierungsprogramm erweitert. Mit mehr als 100 Solarmodulen versorgt sich die Schule vollständig netzunabhängig mit Strom.

Vom Schüler zum Ausbilder

Daniel Bikorimana gehörte 2025 zum ersten Jahrgang eines Solar-Kurzlehrgangs und setzte sich als einer der Besten in einem Auswahlverfahren durch. Gemeinsam mit einem Lehrer der Schule wurde er sechs Monate lang an einem Partnerinstitut in Accra, Ghana, zum Ausbilder für Solartechnik weitergebildet.

Bikorimana erhielt ein international anerkanntes Zertifikat der Deutschen Auslandshandelskammer (AHK) und kehrte anschließend nach Ruanda zurück. An seiner früheren Schule unterrichtet er nun im Fachbereich für erneuerbare Energien. „Diese Chance wird nicht nur mein eigenes Leben verändern, sondern auch das meiner Familie und der Menschen um mich herum“, sagte er.

Das PATRIZIA Vocational Training Centre ist in Ruanda offiziell als „Nelson Mandela Technical Secondary School“ bekannt. Es liegt nahe der Gedenkstätte Ntarama, die an die Opfer des Genozids an den Tutsi im Jahr 1994 erinnert. Die Region war davon besonders schwer betroffen.