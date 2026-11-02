Festvortrag in Augsburg: Horst Bredekamp über Michelangelo

Das Akademische Forum der Diözese Augsburg lädt am Mittwoch, 18. November 2026, zu einem Festvortrag von Prof. Dr. Dr. h.c. Horst Bredekamp über Michelangelos Verständnis künstlerischer Schöpfung ein.

Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Haus Sankt Ulrich, Kappelberg 1, in Augsburg. Anlass ist der 400. Weihetag von St. Peter in Rom. Bredekamps Vortrag trägt den Titel „Michelangelos Panempathie der künstlerischen Schöpfung“ und ist für 19.30 Uhr vorgesehen. Das Programm endet voraussichtlich gegen 21 Uhr.

Michelangelos Schöpfungsbegriff

Im Mittelpunkt stehen Michelangelos Vorstellungen von natürlicher und künstlerischer Schöpfung. Bredekamp will diesen Ansatz am Deckenfresko der Sixtinischen Kapelle sowie an Michelangelos Arbeit an St. Peter erläutern. Die Baugeschichte soll dabei nicht im engeren Sinn behandelt werden. Vielmehr geht es um den Schöpfungsbegriff, dem Michelangelo in seinem Werk verpflichtet war.

Musikalische Rahmung und Grußwort

Musikalisch umrahmt wird der Abend mit Werken von Arcangelo Corelli in einer Bearbeitung von John Barbirolli. Es spielen Julian Johannes an der Oboe und Thomas Becherer am Klavier. Außerdem ist ein Grußwort von Bischof Dr. Bertram Meier vorgesehen. Die Moderation übernimmt Frederic-Joachim Kaminski.

Horst Bredekamp als Referent

Bredekamp ist seit 1993 Professor am Institut für Kunst- und Bildgeschichte der Humboldt-Universität zu Berlin und seit 2019 Senior-Sprecher des Exzellenzclusters „Matters of Activity“. Laut Veranstaltungsflyer wurde er 1974 an der Universität Marburg in Kunstgeschichte promoviert. Nach seiner Tätigkeit am Frankfurter Liebieghaus lehrte er ab 1976 an der Universität Hamburg.

Er ist Mitglied von sechs wissenschaftlichen Akademien sowie des Ordens Pour le mérite und erhielt mehrere Auszeichnungen. Seit 2025 trägt er den Titel Cavaliere della Repubblica Italiana.

Eintritt und Anmeldung

Der Eintritt kostet sechs Euro, für Schüler und Studierende ist er frei. Eine Anmeldung wird per E-Mail an akademisches-forum@bistum-augsburg.de erbeten.

Veranstalter ist das Akademische Forum der Diözese Augsburg in Kooperation mit der Katholischen Akademie in Bayern, der Katholisch-Theologischen Fakultät und dem Lehrstuhl für Kunstgeschichte der Universität Augsburg, der Freien Kunst Akademie Augsburg sowie der Augsburger Volkshochschule. Am Abend sollen Publikationen des Referenten zum Kauf angeboten werden.