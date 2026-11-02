Italiener mit vier Haftbefehlen in Kiefersfelden festgenommen

Bei einer Grenzkontrolle in Kiefersfelden hat die Bundespolizei einen 41-jährigen Italiener festgenommen. Gegen ihn lagen vier Haftbefehle vor; er muss noch rund 41 Monate Haft verbüßen.

Die Beamten kontrollierten am Sonntagmorgen (1. November) am Grenzübergang Kiefersfelden die Insassen eines Fernreisebusses. Beim Abgleich der Personalien stellten sie fest, dass der Mann wegen mehrerer Straftaten gesucht wurde.

Das Amtsgericht Frankfurt hatte ihn wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen, Urkundenfälschung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verurteilt. Zudem lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hanau wegen Wohnungseinbruchdiebstahls vor. Die Staatsanwaltschaft Würzburg hatte ebenfalls einen Haftbefehl wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls erlassen.

Der Italiener hatte einen Teil seiner Strafen bereits verbüßt und war anschließend nach Italien abgeschoben worden. Mit seiner Wiedereinreise nach Deutschland wurde die verbleibende Haftzeit von rund drei Jahren und fünf Monaten fällig. Die Bundespolizei brachte ihn in die Haftanstalt nach Bernau.

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