München: 39-Jähriger nach Ladendiebstahl vorläufig festgenommen

Ein 39-jähriger Deutscher soll am Münchner Hauptbahnhof Lebensmittel im Wert von etwa 260 Euro gestohlen haben. Die Bundespolizei nahm ihn vorläufig fest.

Am Sonntagnachmittag, 1. November, beobachtete ein Ladendetektiv gegen 13:20 Uhr, wie der Mann in einem Lebensmittelgeschäft im Zwischengeschoss mehrere Waren an sich nahm und den Laden ohne zu bezahlen verließ. Darunter befanden sich mehrere Schokoladenartikel und süße Getränke.

Der 46-jährige Ladendetektiv stellte den Tatverdächtigen und verständigte die Bundespolizei. Die Einsatzkräfte brachten den 39-Jährigen zur Dienststelle. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 0,0 Promille.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass der wohnsitzlose Mann erst vor zehn Tagen aus einer Justizvollzugsanstalt entlassen worden war. Die Staatsanwaltschaft München I ordnete seine Vorführung beim Haftrichter an.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen überstellten Bundespolizisten den Beschuldigten der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts des Diebstahls.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Mehr zum Thema: GenZ-Demo in München: 5000 Teilnehmer, 84 Anzeigen