Einbrecher stehlen Schmuck aus unbewohntem Erdgeschoss

Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus in Litzendorf eingebrochen und haben Schmuck im Wert von rund 1.000 Euro gestohlen.

Der Einbruch ereignete sich zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Samstag in der Straße An der Kühruh. Die Täter gelangten durch ein aufgehebeltes Fenster in das derzeit unbewohnte Erdgeschoss und durchsuchten mehrere Schubladen und Schränke. Das bewohnte Obergeschoss blieb unberührt.

Vermutlich verließen die Einbrecher das Anwesen über die Terrassentür. Neben dem Wert der gestohlenen Schmuckstücke entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Straße An der Kühruh. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 melden.

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