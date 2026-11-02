Fußgänger stirbt in Unterschleißheim – Linienbus im Fokus

In Unterschleißheim ist ein Fußgänger nach einem Verkehrsunfall gestorben. Die Polizei ermittelt einen möglichen Unfallfahrer und prüft außerdem mehrere Einbrüche, ein manipuliertes Halloween-Bonbon sowie zwei weitere Verkehrsunfälle.

Tödlicher Unfall in Unterschleißheim

Zwei unbeteiligte Zeugen fanden am Samstag, 31. Oktober 2026, gegen 18.15 Uhr an der Einmündung von Carl-von-Linde-Straße und Wiesenweg eine reglos auf der Fahrbahn liegende Person. Trotz einer eingeleiteten Reanimation starb sie noch an der Unfallstelle. Notarzt und Rechtsmediziner stellten fest, dass die Verletzungen auf einen Verkehrsunfall zurückzuführen waren.

Im Zuge der Ermittlungen identifizierte die Polizei einen möglichen Unfallfahrer. Es handelt sich um den 65-jährigen Fahrer eines Linienbusses der Linie 218. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand fuhr der Bus auf der Carl-von-Linde-Straße in Richtung Landshuter Straße. Beim Abbiegen in den Wiesenweg geriet eine Person aus bislang unbekannten Gründen unter den Bus. Die Verkehrspolizei ermittelt weiter. Zeugen werden gebeten, sich unter 089 6216-3322 beim Unfallkommando zu melden.

Einbrüche in Gräfelfing und Bogenhausen

In Gräfelfing drangen unbekannte Täter zwischen Freitag, 30. Oktober, 15 Uhr, und Sonntag, 1. November, 19.30 Uhr, gewaltsam über eine Terrassentür in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Sie durchsuchten die Räume, stahlen dort aber nichts. Anschließend verschafften sie sich Zugang zu einer weiteren Wohnung in dem Gebäude. Daraus verschwanden Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich und weitere Wertgegenstände. Die Täter flüchteten unerkannt. Die Polizei bittet Anwohner im Bereich Maria-Eich-Straße und Rudolfstraße, mögliche Kameraaufnahmen aus dem Tatzeitraum zu prüfen.

Auch in eine Tankstelle in Bogenhausen wurde eingebrochen. Zwischen Samstag, 31. Oktober, etwa 22.30 Uhr, und Sonntag, 1. November, etwa 9.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte auf bislang unbekannte Weise Zutritt und brachen anschließend das versperrte Büro auf. Aus einem nicht versperrten Tresor entwendeten sie Bargeld im fünfstelligen Eurobereich. Hinweise aus dem Bereich Klingsorstraße, Stolzingstraße, Cosimastraße, Beckmesserstraße und Ortlindestraße nimmt die Polizei unter 089 2910-0 entgegen.

Manipuliertes Halloween-Bonbon entdeckt

Am Halloween-Abend sammelten zwei Kinder im Alter von neun und 15 Jahren zwischen 17 und 20 Uhr gemeinsam mit einer Begleitperson in Gräfelfing und auf dem Weg nach Planegg Süßigkeiten. Nachdem der neunjährige Junge zu Hause ein Kaubonbon gegessen hatte, spuckte er es instinktiv aus und bemerkte, dass es mit einer Nadel manipuliert worden war. Verletzt wurde er nicht. Weitere manipulierte Kaubonbons wurden nicht gefunden.

Die Polizei bittet Eltern, gesammelte Süßigkeiten vor dem Verzehr zu kontrollieren. Werden spitze oder andere gefährliche Gegenstände entdeckt, soll umgehend die Polizei verständigt werden.

Zwei weitere Verkehrsunfälle

In der Münchner Maxvorstadt stürzte am Sonntag, 1. November, gegen 4.45 Uhr ein 31-jähriger E-Scooter-Fahrer auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg der Marsstraße in Richtung Arnulfstraße. Auf Höhe der Hausnummer 70 überfuhr er einen Bordstein und kam ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Dabei erlitt er Verletzungen am Kopf und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

In Ismaning stießen am Sonntag gegen 17 Uhr an der Kreuzung Krausstraße und Camerloherstraße ein VW und ein Pedelec zusammen. Die 70-jährige Radfahrerin wurde verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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