Hospizgruppe lädt in Nördlingen zu Vortrag über Kindertrauer ein

Wie können Erwachsene Kinder beim Umgang mit Tod und Trauer unterstützen? Antworten gibt ein Vortrag der Hospizgruppe Donau-Ries am Dienstag, 10. November 2026, um 19 Uhr in der Stadtbibliothek Nördlingen.

Einlass ist ab 18.30 Uhr. Referentin ist Stefanie Leister, Trauerbegleiterin und Erzieherin. Sie gibt praktische Anregungen, wie Erwachsene Kinder in ihrer Trauer begleiten und ihnen in schwierigen Situationen Halt geben können.

Der Tod kann Kindern in unterschiedlichen Situationen begegnen: Sie entdecken beim Spaziergang ein totes Tier, ihr Haustier stirbt oder ein Nachbar beziehungsweise ein Mensch aus der eigenen Familie kommt ums Leben. Für Eltern, Angehörige und Erziehende stellen sich dabei häufig Fragen: Wovor sollten sie ihr Kind schützen? Wie können sie auf seine Fragen antworten? Und wie lässt sich der Tod erklären?

Die Veranstaltung trägt den Titel „Gibt’s im Himmel auch Nutella?“. Um Anmeldung bei der Stadtbibliothek Nördlingen wird gebeten – telefonisch unter 09081/84300 oder per E-Mail an stadtbibliothek@noerdlingen.de. Der Eintritt ist frei.

Mehr aus dem Donau-Ries: Angels Nördlingen wollen gegen Osnabrück ersten Heimsieg