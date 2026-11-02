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Kaufering: 80-Jähriger tot im Heizungskeller gefunden

Kaufering: 80-Jähriger tot im Heizungskeller gefunden
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Nach dem Fund eines toten 80-Jährigen in einem Kauferinger Mehrfamilienhaus stellte die Feuerwehr im Heizungskeller erhöhte Kohlenmonoxid-Werte fest.

Am Sonntagnachmittag, 1. November 2026, ging der Rentner in den Heizungskeller. Als er nach etwa einer Stunde nicht zurückgekehrt war, suchte seine Ehefrau nach ihm und fand ihn leblos auf dem Boden des Heizungsraums. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Todesursache übernommen.

Ob die erhöhten CO-Werte mit dem Tod des Mannes zusammenhängen, ist derzeit nicht geklärt. Vorsorglich wurden alle Bewohner des Hauses evakuiert. Die Ehefrau des Verstorbenen wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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