Politik & Wirtschaft

Merz kündigt "Härte des Gesetzes" gegen Randalierer an

Merz kündigt "Härte des Gesetzes" gegen Randalierer an
Von "Gen Z regelt" angestoßener Protesttag am 31.10.2026, via dts Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) verlangt nach den Ausschreitungen am Rande der bundesweiten Jugendproteste ein konsequentes juristisches Vorgehen gegen die Gewalttäter. Wie die “Bild” unter Berufung auf das Redemanuskript des Kanzlers für die CDU-Kreisvorsitzendenkonferenz berichtet, kündigt Merz “die Härte des Gesetzes” an.

“Gewalt hat auf unseren Straßen nichts zu suchen, und meine Regierung wird hier keine Toleranz zeigen”, zitiert die Zeitung aus der Rede. Wer Polizisten und Einsatzkräfte angreife und Geschäfte plündere, greife die Freiheit an, verhöhne die Gesellschaft und die berechtigten Interessen der jungen Leute. Die Straftäter würden die Härte des Gesetzes spüren.

Gleichzeitig nimmt Merz die Mehrheit der friedlich demonstrierenden Jugendlichen in Schutz: “Der Großteil der jungen Leute hat friedlich demonstriert, da sollten wir die Kirche im Dorf lassen. Mit Einbruch der Dunkelheit aber kamen die Gewalttäter und die Randalierer. Die Polizei hat vorbildlich reagiert, und dafür danke ich ihr ausdrücklich.”

Mehr zum Thema: Güler stärkt Merz den Rücken und lehnt Kanzlertausch ab · Dobrindt fordert hartes Durchgreifen gegen Randalierer

- Anzeige -

Ereignisort

Auf der Nachrichtenkarte anzeigen Die Ereignisorte werden teilweise mithilfe künstlicher Intelligenz ermittelt. Die angezeigten Positionen können ungenau oder fehlerhaft sein.

USA: Demokratieforscher sieht nach Midterms Chance auf Neuanfang
Voigt hält Aigner für geeignet als Bundespräsidentin
Schwesig kritisiert Zeitplan für SPD-Vorsitz
SPD fürchtet steigende Lebensmittelpreise wegen Hackerangriffen
Lauterbach sieht bessere Chancen für Widerspruchslösung
GETAGGT:
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Die DTS Nachrichtenagentur ist Content-Partner von Presse Augsburg. Über diesen Account werden überregionale Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Sport und weiteren Themenbereichen veröffentlicht.

Folgen Sie uns