Haftbefehl nach Waffenfund auf A3 bei Passau

Bei einer Kontrolle auf der A3 bei Passau haben Fahnder eine ungeladene Schusswaffe, Munition und mehrere hochwertige Armbanduhren entdeckt. Gegen den 33-jährigen Tatverdächtigen wurde Haftbefehl erlassen.

Weitere Uhren in der Wohnung gefunden

Die Schleierfahnder kontrollierten am Donnerstag, 29. Oktober 2026, gegen 15.15 Uhr einen VW, in dem sich ein 33-jähriger syrischer Staatsangehöriger befand. In einer Stofftasche fanden sie eine ungeladene Schusswaffe, außerdem lag Munition im Fahrzeug. Die erforderlichen waffenrechtlichen Erlaubnisse konnte der Mann nicht vorlegen.

Im Wagen entdeckten die Einsatzkräfte zudem mehrere hochwertige Armbanduhren. Für diese konnten keine Eigentumsnachweise erbracht werden. Die Echtheit der Uhren wird noch geprüft, deshalb lässt sich zu ihrem Wert derzeit keine abschließende Aussage treffen.

Der 33-Jährige wurde vorläufig festgenommen und am Freitag, 30. Oktober, dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Passau vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Passau erließ das Gericht Haftbefehl. Der Tatverdächtige befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.

Im Rahmen der Vorführung wurde außerdem ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Tatverdächtigen erwirkt. Dort fanden die Ermittler weitere zehn Armbanduhren. Auch deren Echtheit muss noch überprüft werden. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Passau unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Passau.

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