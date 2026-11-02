Halloween-Einsätze in Niederbayern: 16 Menschen leicht verletzt

Rund um Halloween verzeichnete die niederbayerische Polizei 310 Einsätze, darunter etwa 80 mit konkretem Bezug zu den Feierlichkeiten.

16 Körperverletzungen und zehn Sachbeschädigungen

Im Zeitraum vom 31. Oktober 2026, 16 Uhr, bis zum 1. November 2026, 7 Uhr, registrierte die Polizei im Zusammenhang mit Halloween 16 Körperverletzungen. Dabei wurden 16 Menschen leicht verletzt. Zudem nahm sie zehn Sachbeschädigungen mit einem Gesamtschaden von etwa 2.200 Euro sowie rund 30 Ruhestörungen auf.

Darüber hinaus wurden etwa acht Verkehrsunfälle aufgenommen. Dabei wurde niemand verletzt; der geschätzte Gesamtschaden lag bei rund 38.000 Euro.

Größere Zwischenfälle blieben aus. Das Einsatzgeschehen bewegte sich etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Die Polizei Niederbayern bedankte sich bei allen, die friedlich Halloween gefeiert haben.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Mehr zum Thema: Halloween in Niederbayern: 16 Menschen leicht verletzt · Würzburg: Zwei Menschen beim Böllerzünden schwer verletzt

Weitere Polizeimeldungen aus dieser Region Polizeipräsidium Niederbayern