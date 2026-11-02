Polizei warnt vor präparierten Halloween-Süßigkeiten

In Niederbayern sind am Wochenende mehrfach Süßigkeiten mit Nägeln, Schrauben oder Nadeln entdeckt worden. Die gefährlichen Gegenstände wurden jeweils vor dem Verzehr bemerkt.

Betroffen waren Landshut, der Vilshofener Ortsteil Pleinting und Adlkofen. Die zuständigen Polizeiinspektionen ermitteln in allen drei Fällen wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung. Verletzt wurde niemand.

Mehrere Funde in Landshut

Im Stadtgebiet Landshut wurden am Samstagabend zwei Fälle bekannt. Kinder hatten zwischen 17 Uhr und 19.30 Uhr in der Wolfgangssiedlung sowie in Landshut-West im Rahmen des Halloweenbrauchs Süßigkeiten gesammelt. Eltern entdeckten noch vor dem Verzehr spitze Metallgegenstände beziehungsweise Schrauben in einzelnen Kaubonbons und Schokoriegeln. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0871/9252-0 entgegen.

Im Vilshofener Ortsteil Pleinting entdeckten Eltern am Sonntagabend in einer Knusperwaffel einen Nagel. Die Süßigkeit hatten Kinder bereits am Samstag zwischen 19 Uhr und 21 Uhr beim Halloween-Sammeln erhalten. In Adlkofen wurde in einem von Kindern gesammelten Schokoriegel eine Nadel entdeckt.

Polizei bittet Eltern um Aufmerksamkeit

Die Polizei rät, an Halloween gesammelte Süßigkeiten vor dem Verzehr sorgfältig zu kontrollieren. Besonderes Augenmerk sollte auf beschädigte Verpackungen, ungewöhnliche Einstichstellen und andere Auffälligkeiten gelegt werden. Süßigkeiten, bei denen Zweifel bestehen, sollten keinesfalls verzehrt werden.

Wer spitze oder andere gefährliche Gegenstände in Süßigkeiten findet, sollte umgehend die Polizei verständigen. Auch Kinder sollten für die Gefahren sensibilisiert werden und Süßigkeiten nicht ungeprüft verzehren.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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