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Schwerer Unfall bei Pforzen: Zwei Fahrzeuge zusammengestoßen

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Foto: Nikolas Schäfers
Presse Augsburg
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Auf der Staatsstraße 2015 zwischen Pforzen und Schlingen hat sich am Montagnachmittag (2. November) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach ersten Informationen waren zwei Fahrzeuge beteiligt. Mindestens drei Menschen sollen verletzt worden sein. Die Rettungskräfte waren mit einem größeren Aufgebot vor Ort.

Nach bisherigen Informationen war auch die Feuerwehr an der Unfallstelle im Einsatz. Ob und in welchem Umfang Personen aus den Fahrzeugen befreit werden mussten, war zunächst nicht abschließend bekannt. Zwei Rettungshubschrauber wurden angefordert. Weitere Angaben zu den Verletzten lagen zunächst nicht vor.

Staatsstraße vollständig gesperrt

Die Staatsstraße 2015 wurde wegen des laufenden Rettungs- und Bergungseinsatzes vollständig gesperrt. Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang unklar. Weitere Informationen zum Unfallhergang lagen zunächst nicht vor.

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