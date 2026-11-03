Drei Männer nach Verdacht auf schweren Raub in Haft

Nach einem Überfall auf einen 20-Jährigen in Straubing sitzen drei Männer wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Raubes in Untersuchungshaft.

Die drei Männer waren am Sonntag, 1. November 2026, gegen 14 Uhr unter einem Vorwand an der Wohnungstür eines 18-Jährigen erschienen. Anschließend verschafften sie sich Zugang zu der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Dort sollen sie von einem 20-Jährigen unter Vorhalt eines Messers sowie durch Schläge mit Fäusten und Schlagstöcken die Herausgabe von Wertgegenständen gefordert haben.

Nach dem Überfall flüchtete das Trio mit zwei Uhren und einem Mobiltelefon. Der 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Mehrere Polizeistreifen nahmen die drei Männer im Alter von 19 beziehungsweise 37 Jahren kurz darauf in der Nähe des Bahnhofs vorläufig fest.

Kripo prüft Zusammenhang mit weiterer Auseinandersetzung

Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing ermittelt wegen des Verdachts eines Raubdelikts. Zudem prüft sie, ob die drei Männer für eine Auseinandersetzung mit zwei jungen Männern am Mittwoch, 28. Oktober 2026, verantwortlich sind.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg, Zweigstelle Straubing, erließ der Ermittlungsrichter gegen die drei Männer Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Raubes. Nach ihrer Vorführung wurden sie in verschiedene bayerische Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Es gilt die Unschuldsvermutung.

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