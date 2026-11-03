Unbekannter stiehlt sakrale Gegenstände aus Bamberger Kirche

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montag sakrale Gegenstände aus einer Kirche in der Heiliggrabstraße in Bamberg gestohlen.

Die Tat ereignete sich zwischen 6.30 Uhr und 14.30 Uhr. Der Unbekannte entwendete die Gegenstände aus einer Vitrine. Darunter war ein Rosenkranz. Ein weiterer Rosenkranz wurde beschädigt; Teile davon lagen auf dem Boden der Kirche.

Der Entwendungsschaden beträgt rund 500 Euro, der Sachschaden etwa 200 Euro. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden.

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