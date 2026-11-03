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Unbekannter stiehlt sakrale Gegenstände aus Bamberger Kirche

Unbekannter stiehlt sakrale Gegenstände aus Bamberger Kirche
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Ein bislang unbekannter Täter hat am Montag sakrale Gegenstände aus einer Kirche in der Heiliggrabstraße in Bamberg gestohlen.

Die Tat ereignete sich zwischen 6.30 Uhr und 14.30 Uhr. Der Unbekannte entwendete die Gegenstände aus einer Vitrine. Darunter war ein Rosenkranz. Ein weiterer Rosenkranz wurde beschädigt; Teile davon lagen auf dem Boden der Kirche.

Der Entwendungsschaden beträgt rund 500 Euro, der Sachschaden etwa 200 Euro. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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