Unbekannter Täter stiehlt Schmuck bei Einbruch in Bamberg

In Bamberg ist am Montagnachmittag in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen worden. Der bislang unbekannte Täter stahl Schmuck im Wert von rund 2.000 Euro.

Der Einbruch ereignete sich zwischen 16.40 Uhr und 18.30 Uhr im Geschwister-Scholl-Ring. Der Täter verschaffte sich gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zur Wohnung, durchwühlte die Räume und verursachte dabei einen Sachschaden von etwa 200 Euro.

Die Bewohner bemerkten den Einbruch nach ihrer Rückkehr und verständigten die Polizei. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer am Montag im Bereich des Geschwister-Scholl-Rings verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 melden.

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