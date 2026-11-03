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Unbekannter Täter stiehlt Schmuck bei Einbruch in Bamberg

Unbekannter Täter stiehlt Schmuck bei Einbruch in Bamberg
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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In Bamberg ist am Montagnachmittag in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen worden. Der bislang unbekannte Täter stahl Schmuck im Wert von rund 2.000 Euro.

Der Einbruch ereignete sich zwischen 16.40 Uhr und 18.30 Uhr im Geschwister-Scholl-Ring. Der Täter verschaffte sich gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zur Wohnung, durchwühlte die Räume und verursachte dabei einen Sachschaden von etwa 200 Euro.

Die Bewohner bemerkten den Einbruch nach ihrer Rückkehr und verständigten die Polizei. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer am Montag im Bereich des Geschwister-Scholl-Rings verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 melden.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Mehr zum Thema: Einbrecher stehlen Schmuck aus unbewohntem Erdgeschoss · Einbruch in Ringsee: Schmuck und Werkzeug gestohlen

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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