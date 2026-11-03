Experten warnen vor Trumps Pipeline-Idee für russisches Gas

Die USA drängen Europa offenbar dazu, wieder russisches Erdgas per Pipeline durch die Ukraine zu importieren – doch Fachleute warnen davor, sich darauf einzulassen. Eine russische Pipeline mit den USA als Zwischenhändler wäre das “denkbar ungünstigste Szenario”, sagte Georg Zachmann, Energieexperte der Denkfabrik Bruegel, dem “Spiegel”. Sie würde den USA eine noch höhere Dominanz über die europäische Gasversorgung verschaffen.

Wer eine diplomatische Lösung des Ukraine-Konflikts wolle, brauche Sanktionen gegen russische Energieexporte als essenziellen Hebel, um einen Kompromiss überhaupt erst erzwingen zu können, so Zachmann. Der Experte erwartet auch, dass keine Preisvorteile zu erwarten wären, wenn die USA zum Zwischenhändler für Pipelinegas aus Russland würden. Stattdessen würden die USA das Preisniveau hochhalten, um ihr profitables Geschäft mit LNG nicht zu kannibalisieren, prognostizierte Zachmann.

Der Ökonom André Wolf und der Umweltrechtler Götz Reichert vom Centrum für europäische Politik (CEP) in Freiburg warnten im “Spiegel”: Wer mit Russland über eine Wiederaufnahme von Energielieferungen spräche, müsste komplexe und hochriskante politische Verhandlungen führen. Das politische Signal wäre verheerend, so die Fachleute. Da die Förderkapazitäten zunehmend erschöpft seien, müsste Russland massiv in die Erschließung neuer Gasfelder in der Arktis investieren, was hohe Förder- und Transportkosten mit sich brächte, argumentierten Reichert und Wolf. Russisches Erdgas, das zu Marktpreisen verkauft wird, werde daher in Zukunft nicht unbedingt billiger sein als über den Ozean transportiertes LNG.

Selbst wenn Moskau aus machtpolitischen Gründen Rabatte gewähren sollte, würde dies nichts an dem dramatischen Vertrauensverlust in die Zuverlässigkeit Russlands als Energielieferant ändern, so die Experten. Wären künftige Industrieprojekte auf russisches Gas angewiesen, könnten sie bei der Finanzierung mit hohen Risikoprämien konfrontiert sein.

Die US-Unterhändler Jared Kushner und Steve Witkoff haben laut einem Bericht des “Wall Street Journal” vorgeschlagen, Europa sollte rasch wieder russisches Gas per Pipeline durch die Ukraine importieren.