Politik & Wirtschaft

VDA fordert nach Schaeffler-Werksschließungen Konsequenzen

VDA fordert nach Schaeffler-Werksschließungen Konsequenzen
Schaeffler AG (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, hat nach den angekündigten Werksschließungen von Schaeffler an die Politik appelliert, die Standortbedingungen in Deutschland schnellstmöglich zu verbessern.

“Die Wettbewerbsfähigkeit dieses Landes muss endlich die Top-Priorität auf allen politischen Ebenen werden, um die notwendige Trendwende einzuleiten”, sagte sie am Rande des “Competitive Germany Summit” des Nachrichtenmagazins Politico in Berlin. “Politisches Nicht-Handeln kostet jeden Tag weitere Jobs.”

Der Autozulieferer Schaeffler hatte zuvor bekannt gegeben, vier Standorte in Deutschland zu schließen und in Europa weitere 3.460 Stellen abzubauen, davon 2.660 in Deutschland.

“Die Transformation – der Wandel von Verbrenner- auf Elektrotechnologie – kostet viele Arbeitsplätze”, so Müller. Sie sagte weiter, es entscheide sich an den Standortfaktoren, wo die neuen Arbeitsplätze entstehen und wo die Milliarden-Investitionen der Industrie getätigt werden. Der Fall Schaeffler zeige aufs Neue, dass die Unternehmen auf die schlechten Standortbedingungen in Deutschland reagieren müssten.

- Anzeige -

Mehr zum Thema: VDA fordert Aufschub verschärfter Brexit-Ursprungsregeln · Autozulieferer Schaeffler will fast 3.500 Stellen streichen

Ereignisort

Auf der Nachrichtenkarte anzeigen Die Ereignisorte werden teilweise mithilfe künstlicher Intelligenz ermittelt. Die angezeigten Positionen können ungenau oder fehlerhaft sein.

CDU ruft Europa zu zügigen Patriot-Lieferungen für Ukraine auf
Merz lässt CDU-Präsidium am Sonntag über Bundespräsidentin beraten
SPD-Abgeordnete wollen Kurswechsel in der Ukraine-Politik
Linnemann will Bürokratiekosten für Ärzte senken
Umfrage: Geschlecht für Mehrheit bei Bundespräsidentenwahl egal
GETAGGT:
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Die DTS Nachrichtenagentur ist Content-Partner von Presse Augsburg. Über diesen Account werden überregionale Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Sport und weiteren Themenbereichen veröffentlicht.

Folgen Sie uns