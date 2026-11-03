Großrazzia gegen kriminelle Gruppierung in mehreren Bundesländern

Die Sicherheitsbehörden in mehreren Bundesländern sind am Dienstag im Rahmen einer Großrazzia gegen eine mutmaßliche kriminelle Vereinigung vorgegangen.

Wie die Behörden mitteilten, sind Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Dresden und des Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrums des Landeskriminalamts Sachsen die Grundlage für die Maßnahmen. Diese richten sich gegen zwölf Beschuldigte.

Die Durchsuchungen fanden am Dienstagmorgen in Zusammenarbeit mit den Landeskriminalämtern Thüringen, Bremen und Hamburg in verschiedenen Städten durch, darunter Zwickau, Dresden, Leipzig, Saalfeld, Bremen und Hamburg. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, eine kriminelle Vereinigung gebildet zu haben, um ihre Ziele durch Straftaten wie Körperverletzung und Sachbeschädigung zu verfolgen. Die Ermittlungen dauern an, detaillierte Informationen sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.