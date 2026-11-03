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Merz kündigt Selenskyj-Besuch in Berlin offiziell an

Merz kündigt Selenskyj-Besuch in Berlin offiziell an
Wolodymyr Selenskyj (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
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Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kommt am Dienstag nach Berlin. Das kündigte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Morgen bei einer Rede bei der IHK Berlin an. Demnach ist unter anderem ein Treffen im Kanzleramt geplant.

Auch wenn der Besuch Selenskyjs bisher nicht offiziell angekündigt wurde, kommt er nicht überraschend. So wurde etwa für eine sowie schon hochkarätig besetzte Sicherheitskonferenz in der Hauptstadt ein “Sondergast” angekündigt. Die Sicherheitsvorkehrungen im Berliner Regierungsviertel sind zudem am Dienstag ungewöhnlich hoch.

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